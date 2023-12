R. SANCHES, Mai detto di essere andato da uno sciamano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Renato Sanches nel tunnel dell'Olimpico, è stato pizzicato dalle telecamere a parlare con Ikoné, suo compagno al Lille, dicendo di avere probabilmente una maledizione per tutti gli infortuni che ha subito. In merito alla presunta consultazione di uno sciamano, il centrocampista portoghese ha tenuto a precisare su Twitter: "Non ho mai detto di essere andato da uno sciamano, stavo avendo una bella conversazione con il mio ex compagno di squadra (Ikoné, ndr). Abbiamo parlato di diversi argomenti perché abbiamo sempre avuto un buon rapporto e quello che ho detto si riferiva al fatto che forse qualcuno mi ha lanciato una maledizione o qualcosa del genere".