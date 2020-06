QUOTE, Viola a Roma nettamente sfavoriti: lo 0-1...

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Milan e Roma vanno a caccia di tre punti pesanti per provare a tenere vive le qualificazioni alla Champions, per i giallorossi, e all'Europa League, per i rossoneri. Partita che viaggia sul filo dell'incertezza massima, come sottolineano i betting analyst di Snai, visto che i segni «1» e «2» sono entrambi a 2,65 mentre la divisione della posta si gioca a 3,35. I gol sono una caratteristica delle sfide tra Milan e Roma così l'Over, in lavagna a 1,77, si fa preferire leggermente all'Under, 1,95. Con Ibrahimovic al massimo in panchina, gli occhi di tutti saranno su Edin Dzeko, il più serio candidato ad aprire le marcature visto che il suo gol è bancato a 6,25, tallonato dal rossonero Rebic a 6,75. La sconfitta subita in rimonta a Bergamo ha frenato leggermente le velleità di scudetto della Lazio ma Immobile e compagni vogliono riscattarsi subito contro la Fiorentina di Iachini. I biancocelesti partono nettamente favoriti, secondo i quotisti Snai: il loro successo si può giocare a 1,55 contro il 5,75 degli ospiti mentre il pareggio è in quota a 4,25. L'1-0 per la Lazio è dato a 8,00 mentre sale di molto la quota per il medesimo risultato in favore della Fiorentina, offerto a 18,00. La rete dell'1-0 di Immobile è bancata a 3,90 mentre in casa viola occhio a Vlahovic e Cutrone entrambi in quota a 7,00. Quattro punti di vantaggio sulla seconda. I campioni d'Italia della Juventus vogliono mantenere questo vantaggio e il Lecce sembra avversario ideale: il successo bianconero allo Stadium è certo, o quasi, essendo dato a 1,14 contro il 18 del blitz giallorosso a Torino. Il rocambolesco pareggio interno contro il Sassuolo non è piaciuto molto a Conte che ora con la sua Inter cerca un immediato riscatto a Parma: nonostante i gialloblù si siano ripresentati alla grande dopo la sosta, battendo nettamente il Genoa a domicilio, Lukaku e compagni partono favoriti come dimostra l'1,60 per il loro successo, mentre una vittoria per i padroni di casa pagherebbe 6 volte la posta. (ANSA).