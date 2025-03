Quattro giocatori del Panathinaikos (tra cui Djuricic) sono in diffida

Domani la Fiorentina si gioca una partita importante per l'andamento della sua stagione in Grecia contro il Panathinaikos. I greci sentono molto la partita visto un rendimento altalenante in campionato, e daranno tutto sul campo per portare a casa il risultato spinti anche dal pubblico di casa che infuocherà l'ambiente (sono previsti circa 30mila tifosi del Pana).

La squadra allenata da Rui Vitoria si presenta alla partita di domani sera con alcuni giocatori chiave diffidati quindi i viola potranno provare a sperare in un cartellino per quattro giocatori biancoverdi. Si tratta di Inganson e Mladenovic, ovvero i rispettivi difensori dei greci che in caso di sanzione salteranno la gara di ritorno del 13 marzo alle 21 al Franchi, ma anche dell'attaccante greco Ioannidis e del centrocampista ex Sassuolo e Sampdoria Filip Duricic, intervenuto peraltro oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida.