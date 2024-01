QUARTA, Sogniamo la Champions, con i piedi per terra

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Martinez Quarta è il protagonista dell’ultima puntata di “Viola Star”, format che va in onda sui canali ufficiali della Fiorentina. Queste le parole dell’argentino ai microfoni ufficiali del club:

Sulle 100 presenze: “Un traguardo molto importante che ho raggiunto, mi fa molto piacere e rende orgoglioso. Vestire questa maglia è bellissimo, un club con tanta storia e tanti argentini. Raggiungere questo traguardo è davvero importante”.

Prosegue parlando della sua famiglia: “Siamo qui da tre anni e stiamo benissimo. Ci siamo legati tantissimo alla città, i bambini vanno a scuola, hanno amici: questo per me è troppo importante. Mi fa stare tranquillo e fare il mio lavoro con serenità”.

Sul suo rapporto coi tifosi: “Bellissimo. È molto piacevole andare a giro per la città e fare foto, autografi. Lo faccio volentieri, vuol dire che fai le cose per bene. Sono incantato da questi tifosi, ci danno sempre sostegno. È importante, ci motiva”.

I compagni con cui ha legato di più: “Nico, Gino, Lucas, gli argentini più o meno. Siamo sempre insieme, beviamo il mate. È un bel gruppo e in questi anni l’abbiamo dimostrato facendo delle belle stagioni”.

Sui suoi momenti bui: “La carriera del calciatore ha momenti alti e bassi, è normale. L'importante è uscire dalle situazioni peggiori subito, dando il massimo nei momenti non buoni. Allenarsi può fare del bene anche a un compagno, in quei momenti cerco sempre di migliorarmi”.

Sulla sua evoluzione con Italiano: “Per quanto riguarda i gol, è la mia stagione migliore. Ho fatto 5 gol finora, ne avevo fatti 3 al River in una stagione. Il mio contributo cerco di darlo sempre, il mio compito ovviamente è di difendere ma posso aggiungere anche qualche gol. Mi fa molto piacere”.

Prosegue: “Ho iniziato dalla partita con l’Atalanta: mi ha dato la libertà di spingermi in avanti. Ho fatto gol e ho continuato, quando è il momento giusto salgo senza dimenticarmi chiaramente che sono un difensore. Prima il mio compito è difendere. Il mister è stato bravo a darmi questa libertà”.

Sul suo rapporto con Commisso: “L’ultima volta che è stato qua ho avuto anche la fortuna di regalargli un gol. Mi ha fatto i complimenti, ci tiene tantissimo a noi. Sta sempre vicino alla squadra ed è importante”.

Obiettivi personali: "Continuare a crescere come giocatore e come persona. Cercare di migliorare sempre, dare sempre il massimo e senza pensare al futuro, che non si sa mai cosa può succedere”.

Obiettivi di squadra: “Tanti. Stiamo facendo una grande stagione ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, lo sogniamo tutti. Ma la verità è che dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno”.