QUARTA, Quarto in A per media gol/tiri. Primo un ex viola

Il portale calcistico Transfermarkt.it ha analizzato il rapporto tra tiri totali, non per forza nello specchio della porta, e reti realizzate dei giocatori di Serie A, stilandone una classifica. In questa speciale graduatoria torviamo al quarto posto, primo tra i difensori, c'è, insieme a Frattesi, Martinez Quarta. Il centrale viola, con 4 gol in campionato su 16 tentativi, ha una media di 0,25 gol per ogni conclusione. Davanti a lui ci sono sul podio il capocannoniere della Serie A Lautaro Martinez, con una media di 0,26 gol per tiro, e Noa Okafor con 0,28.

In testa a questa speciale classifica invece c'è l'ex viola, ora attaccante del Milan, Luka Jovic che per ogni tiro ha una percentuale di realizzazione del 31%. Gli altri viola in classifica sono Lucas Beltran, sesto con una media di 0,23, Andrea Belotti, ottavo con una percentuale di realizzazione del 20%, e Jack Bonaventura che ha segnato 7 gol su 45 conclusioni(0,16).