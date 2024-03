QUARTA, Ciao Joe: grazie di aver sempre creduto in me

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche Lucas Martinez Quarta ha postato un personale ricordo e un messaggio di cordoglio per la morte del direttore generale Joe Barone: "Caro Joe, ancora non ci credo e non trovo le parole. Ci hai lasciato presto. Hai lasciato la tua Fiorentina, solo voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me e la mia famiglia in questi anni. Mi hai portato qua, hai creduto in me, anche nei momenti più difficili e solo noi due lo sappiamo. Sei stato un padre per tutti noi, ci hai sempre difeso di tutto e di tutti, perché eravamo una famiglia, come dicevi sempre. Ti ricorderemo col sorriso, come ogni volta che vedevi la mia famiglia e scherzavi con loro.

Joe, riposa in pace, noi faremo di tutto per portare la Fiorentina in alto, come sognavi. Ci proveremo Joe, per te. Ci mancherai, ma sarai sempre nel nostro cuore e al nostro fianco ogni volta che scenderemo in campo. Non ti dimenticheremo mai. Grazie di tutto. Grande abbraccio al cielo”.