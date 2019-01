QUAGLIARELLA, I record passano, i brividi restano

EX VIOLA HAGI JR, TORNA IN ITALIA: PER LUI C'È IL GENOA Seconda chance in Italia per l'ex viola Ianis Hagi, tornato al Viitorul un anno fa dopo l'esperienza fallimentare alla Fiorentina. Secondo SkySport, infatti, lo prenderà il Genoa, che dal club rumeno preleva anche Tudor Baluta, centrocampista... Seconda chance in Italia per l'ex viola Ianis Hagi, tornato al Viitorul un anno fa dopo l'esperienza fallimentare alla Fiorentina. Secondo SkySport, infatti, lo prenderà il Genoa, che dal club rumeno preleva anche Tudor Baluta, centrocampista... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 Gennaio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi