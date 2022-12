QATAR, Punta Giochi 2036: aria condizionata per gare

(ANSA-AFP) - ROMA, 06 DIC - Se il Qatar riuscisse a ottenere l'organizzazione delle Olimpiadi del 2036, dopo aver potuto vivere in casa i Mondiali di calcio, potrebbe riuscire ad 'accendere' l'aria condizionata anche per la maratona a cinque cerchi. Ne è convinto l'ingegnere Saud Abdulaziz Abdul Ghani, chiamato anche Dr.Cool, che ha sviluppato il sistema di affrescamento per gli stadi della Coppa del Mondo. Secondo il Dr. Cool, il Qatar ha già "dimostrato" la sua capacità tecnologica per la Coppa del Mondo e può ripetere l'impresa per un nuovo mega evento. Doha è stata una delle città in corsa per le Olimpiadi del 2016 e del 2020 e i suoi funzionari sportivi hanno annunciato il lancio di un nuovo progetto olimpico utilizzando la Coppa del Mondo come trampolino di lancio. Il ricco stato del Golfo ha anche organizzato i campionati mondiali di atletica leggera nel 2019 e organizzerà i campionati mondiali di nuoto nel gennaio 2024 e la prossima Coppa d'Asia di calcio. (ANSA-AFP).