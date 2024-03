PULISIC, Pellegrini? Giocavo, non mi sono reso conto

NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, FIORENTINA 11° DOPO L'1-6 DI OGGI: IL PUNTO Dopo 13 risultati utili consecutivi, la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è crollata oggi in casa contro la Roma. Al Viola Park i giallorossi hanno asfaltato i viola con un roboante 6-1 dopo che Caprini aveva sbloccato il match per la Fiorentina passati... Dopo 13 risultati utili consecutivi, la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è crollata oggi in casa contro la Roma. Al Viola Park i giallorossi hanno asfaltato i viola con un roboante 6-1 dopo che Caprini aveva sbloccato il match per la Fiorentina passati... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi