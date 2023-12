PULGAR, Che giocatore FR7. Ecco come voleva il pallone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Erick Pulgar, intervistato da ESPN, racconta l'esperienza di avere come compagno Franck Ribery, accaduto alla Fiorentina qualche anno fa: "Quello che mi ha colpito di più, per il suo modo di giocare, è stato Ribéry. È stato fondamentale perché mi ha fatto migliorare molto nei passaggi forti. Mi chiedeva sempre che gli passassi la palla veloce, lui la controllava sempre. Così mi sono abituato a fare quel tipo di passaggio. Mi piaceva vederlo dribblare gli avversari. La cosa più difficile in allenamento era togliergli la palla”.