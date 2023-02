PSG, Il futuro di Messi e Ramos passa dalla Champions

Lionel Messi e Sergio Ramos potrebbero salutare il PSG a fine stagione. Sono entrambi in scadenza di contratto a giugno, e tutto dipenderà dalla Champions League, dal passaggio del turno con il Bayern Monaco. Per una questione economica evidentemente, alla luce degli a dir poco onerosi contratti delle due stelle ex Barcellona e Real Madrid. A riportarlo è Le Parisien.