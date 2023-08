PRUZZO, Nzola? Ok il lavoro sporco ma col Genoa 0 tiri

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha espresso il suo parere su M'Bala Nzola: "Va bene il lavoro sporco, ma una squadra che domina come la Fiorentina a Marassi e si ritrova col centravanti che fa 0 tiri in porta...".

Su Beltran: "L'argentino è sveglio e senza paura, lo metterei in campo titolare col Rapid Vienna. Ha personalità, le partite sono tante e ravvicinate e lui è in condizione ottimale”.