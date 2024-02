PRUZZO, L’Inter a Firenze ha attaccato sempre i viola

FirenzeViola.it

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

L'ex bomber della Roma Roberto Pruzzo (106 gol in 240 presenze con la maglia della Lupa nel corso delle 10 stagioni insieme, ndr), ospite di Radio Radio, ha parlato così della prossima sfida contro l'Inter, big match della 24^ giornata di Serie A: “Ci sono dei giocatori che incidono poco nello spogliatoio, e quando parlano la società li sta a sentire. Hanno preso una decisione forte. Con l’Inter ci arrivi nella maniera migliore, se la giochi con i titolari non è scontato il risultato. Credo De Rossi cambierà qualcosa per dare solidità. Mi pare che anche gli arbitraggi siano cambiati”.

Sull'Inter: "L’Inter in due passaggi si ritrova nella tua area, ma la Roma può giocare una partita seria, poi all’Olimpico con lo stadio pieno e con tutte le condizioni migliori possibili. Sarà un’Inter schiacciasassi, ma io ho visto la partita a Firenze e ha sempre attaccato la Fiorentina. L’Inter ha costruito la sua partita sui contropiedi. Puoi giocartela, rispetto alla previsione può essere una partita giocabile senza soffrire troppo".