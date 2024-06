PRUZZO, Kean un rischio grosso: lo avrei preso solo a 0

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Falsini

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha commentato così l'imminente passaggio di Moise Kean in viola: "Kean è un rischio troppo grosso, anche per quanto viene a costare. Il giocatore è da evitare, diverso sarebbe il discorso con un’altra sicurezza lì davanti, un centravanti da 15-20 gol, allora a quel punto si può scommettere su Kean. Lo prenderei a 0, fissando semmai un riscatto. Calciomercato Fiorentina? Prima di andare a cercare l’esotico, andrei sul concreto, sperando di non sbagliare. Non vanno regalati soldi a nessuno. Spalletti aveva visionato Kean e Zaniolo e poi li ha lasciati a casa".