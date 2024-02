PRIMAVERA, Trionfo viola contro la Juventus per 1-0

Finisce 1-0 per la Fiorentina Primavera il match contro i coetanei della Juventus valido per il ventunesimo turno del campionato di categoria. Le marcature si sono aperte nel secondo tempo, in particolare al 79', quando Leonardo Baroncelli ha trasformato di testa un cross di Fallou Sene regalando, di fatto, la vittoria al team di Daniele Galloppa. Modesta la prestazione di Gino Infantino, ammonito al 30' per un fallaccio su Filippo Pagnucco e sostituito al 67' da Jonas Harder.

Adesso i gigliati salgono a quota 25 punti in classifica superando almeno momentaneamente la Sampdoria e appaiando al dodicesimo posto l'Empoli. Ricordiamo che i blucerchiati giocheranno lunedì il derby col Genoa, mentre gli azzurri si misureranno domenica contro l'Inter.