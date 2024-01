PRIMAVERA, Sfida il Frosinone alle 15:00 al V.Park

Partita importantissima per la Fiorentina Primavera, che oggi pomeriggio alle ore 15:00 accoglierà al Viola Park il Frosinone. Con i ciociari fanalino di coda distanti 14 punti il tecnico viola Daniele Galloppa sa che questo è un appuntamento da non fallire per i sui ragazzi. Uno spartiacque che potrebbe definitivamente chiudere le preoccupazioni per un pericolo retrocessione, e dare la possibilità a Rubino e compagni di iniziare la risalita fino alla zona playoff, vero obiettivo del Mister come dichiarato da lui stesso nella conferenza post Empoli (CLICCA QUI).

Il traguardo è ambizioso ma dopo un inizio stagione da incubo, i Viola sono a quattro risultati utili consecutivi, cinque se si considera anche la Coppa Italia, dove i ragazzi hanno eliminato il Milan e raggiunto la semifinale per il sesto anno consecutivo. L'avversaria sarà la Roma, con la Fiorentina giocherà l’andata contro i giallorossi il 31 gennaio alle ore 18 al Viola Park mentre il ritorno al Tre Fontane di Trigoria è previsto per il 21 febbraio sempre alle ore 18.