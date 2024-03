PRIMAVERA, Ribalta il Milan: vittoria per 1-4 sui rossoneri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Primavera si impone sui pari età del Milan nella 24esima giornata di campionato. Dopo aver chiuso la prima frazione di gara sotto 1-0, la squadra di Galloppa ribalta i rossoneri con le reti di Sene (doppietta), Baroncelli e Caprini, portando a casa l'intera posta in palio col risultato di 1-4.

Gara in cui ha fatto il suo rientro in campo anche Gaetano Castrovilli. Dopo il lungo percorso di riabilitazione al ginocchio, il centrocampista è stato aggregato alla Primavera per riprendere piano piano confidenza col terreno di gioco. Con la speranza che manchi sempre meno anche per il suo effettivo rientro in prima squadra, nonostante il contratto in scadenza a giugno.