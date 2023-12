PRIMAVERA, La Fiorentina batte il Bologna 0-3

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina primavera batte 3-0 a Casteldebole il Bologna. La formazione di Galloppa, grazie alla doppietta di Rubino e alla rete di Caprini, sale così a quota 13 punti in classifica. La squadra viola rimane comunque al penultimo posto della graduatoria, anche se adesso la zona play-out, i cui due posti sono occupati da Lecce e Bologna, dista solo un punto. I rossoblù infatti dopo questa sconfitta rimangono a quattordici punti come i salentini. Quello di oggi era l'ultimo impegno del 2023, il campionato primavera ripartirà sabato 6 gennaio con la sedicesima giornata in cui la Fiorentina sarà impegnata al Viola Park contro il Monza.