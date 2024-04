PRIMAVERA, Domani sera la sesta finale di Coppa Italia

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino si proietta alla serata di domani (ore 20:30, stadio Dall’Ara di Bologna) che vedrà la Fiorentina Primavera protagonista per la sesta volta in finale di Coppa Italia. Ad inaugurare il trend positivo fu Emiliano Bigica poi con l’arrivo di Commisso è stato Alberto Aquilani a disputare 4 finali vincendone tre. Domani sarà la Fiorentina di Daniele Galloppa a cercare di riportarla a Firenze. Una vittoria che può riscattare un percorso non del tutto positivo in campionato (la squadra è 12esima), dove il cambio tecnico e l’età media bassa hanno influito sui risultati più che sulle prestazioni.