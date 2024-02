PRIMAVERA, Beffa viola a Verona: pari finale e tre rossi

Una vera e propria beffa porta la Fiorentina Primavera a non andare oltre il pareggio sul campo del Verona, nella ventesima giornata di campionato. Dopo essere passati in vantaggio con una rete di Harder ad inizio secondo tempo, i viola di Galloppa resistono fino ai minuti di recupero, quando gli scaligeri trovano il gol dell'1-1 con Dentale a tempo scaduto.

Finale di gara concitato, con Rubino che protesta a seguito del pari siglato dal Verona e riceve il cartellino rosso. A questo ne seguono altri tre, per Padilla, Denes e Cisse. La Fiorentina chiude così in otto uomini, l'Hellas in dieci. Chiusura di gara amarissima per la squadra di Galloppa, che non raccoglie i tre punti e rimedia diverse defezioni.