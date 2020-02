INDISCREZIONI DI FV IND. FV, KOUAMÉ ARRIVA MARTEDÌ. SUI RECUPERI... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... NOTIZIE DI FV OMICIDIO FICINI, DOMANI IL PROCESSO A LISBONA Inizierà finalmente domani presso il Campus da Justiça di Lisbona il processo all’omicida del tifoso viola appartenente al Gruppo Roma e legato al 7Bello Marco Finici, assassinato ormai 1021 giorni fa nella capitale del Portogallo da un componente del... Inizierà finalmente domani presso il Campus da Justiça di Lisbona il processo all’omicida del tifoso viola appartenente al Gruppo Roma e legato al 7Bello Marco Finici, assassinato ormai 1021 giorni fa nella capitale del Portogallo da un componente del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi