PRESTITI, Ternana: dal 1° solo Lucchesi e Distefano

© foto di Federico De Luca

Alle ore 16:15 allo stadio Libero Liberati di Terni la Ternana affronterà il Como nella sfida valida per la 23° giornata di campionato. Tra i 5 giovani viola in prestito al club umbro partiranno dal primo minuto solamente Lucchesi e Distefano. Solo panchina invece per Favasuli e per i due nuovi arrivi Amatucci e Dalle Mura. Questa la formazione ufficiale della Ternana per la sfida contro il Como:

TERNANA(3-4-2-1): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, De Boer, Labojko, Carboni; Pereiro, Distefano; Raimondo. Allenatore: Breda.