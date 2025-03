Presidente Lega A: "Ci aspettiamo un fondo dal Governo per gli stadi in vista di Euro '32. Var a chiamata? Vi spiego"

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli è intervenuto a "La Politica nel pallone" su Radio Rai Gr Parlamento. Tra i tanti temi affrontati anche quello degli stadi in Italia: "Tra gli obiettivi del 2025 c’è quello degli stadi, averli al passo con i tempi perché sono ormai vecchi. Per fare questo Abodi sta facendo passi da gigante e a breve darà la nomina del commissario" e in vista degli Europei del 2032 "Come Serie A ci aspettiamo un fondo per gli stadi che consenta di investire per rinnovarli, anche alla vista di Euro 2032. C’è bisogno di uno sforzo comune tra club e Stato".

Simonelli si è espresso anche sulla questione VAR a chiamata: "Sono per la trasparenza, quindi qualsiasi cosa possa favorirla è ben vista. Ma non dipende da noi. Dalle interlocuzioni fatte con alcuni membri dell’Ifab a Francoforte nel corso dell’ultima assemblea delle leghe, non mi sono sembrati aperti a queste innovazioni, ma si può sempre cercare di fargli cambiare idea".