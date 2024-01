PRES. VELEZ, Sarà difficile trattenere Castro. Il Bologna…

FirenzeViola.it

Il Bologna sta provando lo scatto per Santiago Castro, attaccante 19enne di proprietà del Velez Sarsfield in Argentina che piace anche alla Fiorentina. Il presidente del club sudamericano Fabian Berlanga, in un'intervista all'emittente AM 990, ha parlato della situazione e della trattativa col Bologna: "Sarà molto difficile trattenere Santi. Avevamo ricevuto una prima offerta da parte del Bologna e avevamo chiesto di presentarne una ragionevole".

