PRES. TERNANA, Prestiti viola? Qualcuno ora può restare

Il presidente Nicola Guida, ospite della trasmissione Quelli del Martedì in onda su canale 13, ha affrontato tante tematiche. Queste le parole del numero uno rossoverde:

La gestione di quest’anno può diventare un precedente positivo per le altre società cadette che vogliono investire sui giovani?

“Io penso che l’abbiamo già creato, siamo considerati da molti addetti ai lavori come un esempio sotto alcuni punti di vista, a gennaio ci hanno dato in prestito giocatori fortissimi come Amatucci per esempio, il che dimostra come le società di appartenenza credano nel nostro lavoro, perché alla Ternana hanno la possibilità di giocare e quindi di essere valorizzati, a noi fa comodo, ne abbiamo sei che sono partiti con le nazionali e questo è un segnale importante per noi e per il nostro diesse Capozucca”.

L’altra faccia della medaglia è che a fine campionato la Ternana si ritroverà senza giocatori…

“Non è vero, per legge adesso i prestiti sono al massimo per un anno però non credo che nella Fiorentina per esempio, avranno tutti e cinque spazio per giocare. Non è vero che saremo senza giocatori, abbiamo dei prestiti anche noi con giocatori che rientreranno da altre squadre, alcuni sono di proprietà, stiamo cercando di fare crescere il settore giovanile ma non si fa in un mese, a gennaio abbiamo acquistato Cissè dal Frosinone che è un ottimo prospetto, stiamo lavorando in ottica futura per avere un settore giovanile importante”;