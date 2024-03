PRES. TERNANA, Prestiti viola potrebbero restare

FirenzeViola.it

Il presidente della Ternana Nicola Guida, ospite della trasmissione Quelli del Martedì in onda su canale 13, fra i tanti temi affrontati, ha parlato anche dei numerosi giocatori che la gli umbri hanno preso in prestito: "Per legge adesso i prestiti sono al massimo per un anno però non credo che nella Fiorentina per esempio, avranno tutti e cinque spazio per giocare. Non è vero che saremo senza giocatori, abbiamo dei prestiti anche noi con giocatori che rientreranno da altre squadre, alcuni sono di proprietà, stiamo cercando di fare crescere il settore giovanile ma non si fa in un mese".