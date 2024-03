PRES. PISA, Esplode contro i media e difende Aquilani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado è esploso in diretta sui canali social del club toscano dopo il silenzio stampa indetto negli scorsi giorni: "Già intervistare un calciatore sulla gestione societaria - le parole riportate da sestaporta.news - è come chiedere a un muratore di progettare un palazzo. Prima di una partita disturba che qualche giornalista, facendo nomi di allenatori che non abbiamo mai contattato, dicesse che fossero già pronti per sostituire Aquilani. Quando si dice che Beruatto non va a giocare perché vuole andare via dal Pisa perché ha offerte importanti mentre invece è in ospedale a curarsi. Quando si dice che Touré non gioca perché vuole andare in Serie A. Queste sono fandonie e bugie che creano disagio nella nostra squadra".

Poi aggiunge: "Parlavano in troppi e ci siamo limitati a fare solo dei comunicati. Le cose che dovevamo dire le abbiamo dette attraverso forme scritte. Abbiamo scritto di far decantare questo per proteggere lo staff e la squadra. La chiusura dello stadio dovuta a una mancanza d’attenzione da parte dei tifosi che avevano motivi di protesta sulla limitazione della capienza. Noi eravamo una vittima, ma anche noi avevamo l’obiettivo e la facoltà di poter protestare per questo fatto. Eravamo le uniche vittime di una situazione che stava diventando molto negativa anche per noi. Poi abbiamo avuto una sensazione di isolamento".

Sui tifosi: "Ho imparato a conoscerli, ho partecipato alle feste. Ho conosciuto persone rigorose e attaccate alla propria squadra, con ragioni di comportamento. Ho apprezzato la loro coerenza sempre. Posso anche dire con trasparenza che ne ho parlato con Alex e vede la curva vuota e i fuochi d’artificio. Lo aiuto anche a comprendere e lui le comprende benissimo. Casualmente la curva ha le stesse nostre ragioni perché vengono danneggiati loro, così come noi. Non venire allo stadio però è un danno per noi e per la loro squadra. In tutto questo contesto che vi ho detto oggi incontro tante persone che ci sostengono. Non si può dire che la società non abbia fatto nulla. Per realizzare le nostre cose abbiamo bisogno dello stadio, ma non solo quello fisico. Abbiamo bisogno dei tifosi. Oggi abbiamo tutti giocatori di proprietà. Abbiamo bisogno che questi fattori di soggezione per gli avversari, di sostegno del tifo, continuino ad esserci. Se però invece il problema dovessimo essere noi, la nostra compagine imprenditoriale e che non rappresentiamo più quello che i tifosi desiderano, ci facciamo da parte e il problema è risolto. Se quello che stiamo facendo per Pisa non è più sufficiente ci sono alternative per loro e per noi. Molte città e molti territori, da 3-4 anni ci sollecitano. Possiamo iniziare un progetto altrove con idee, strategie e comportamento. Dove poter essere apprezzati per il nostro stile di lavoro e i tifosi avere quello che meglio soddisfano le proprie esigenze. Se però così non è ci devono dare una mano, ma non a sostenerci, ma a rimuovere i danni che gli altri causano a noi. Ci diano una mano a rimuovere i danni. Ritornino ad essere un valori aggiunti e a risolvere i problemi che altri ci creano”.

Cosa l’ha portata oggi a parlare così? Perché non prima?

“Quando si lavora in compartecipazione con altri diciamo che si risolvono inter nos. L’abbiamo fatto perché solo recentemente abbiamo visto dichiarazioni da parte del Comune. Abbiamo risposto perché altri hanno parlato prima di noi. Adesso precisiamo perché siamo incazzati.

Quali sono oggi i suoi progetti per lo stadio?

“Stamo aspettando quanto costa uno stadio e siamo in attesa. Dobbiamo trovare una soluzione alternativa. Noi non possiamo andare in Serie A, ma non stiamo con le mani in mano. Da dove fare in fretta per fare qualcosa di temporaneo. Sono arrivate a disposizioni che se non si mettono 2-3 milioni di euro rischia di diventare un problema la Serie B. Abbiamo tremato di non poterci iscrivere. L’altro giorno in lega ho chiesto che si dica chiaramente”.

Avete mai pensato di individuare un altro posto dove poter costruire da zero uno stadio e più veloce?

“Siamo coerenti, abbiamo rispetto della città e della gente. Cagliari è un esempio. Si può fare uno stadio temporaneo e costa anche meno. Alla fine il tifoso piange ma non ci perdiamo anche i soldi”