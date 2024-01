PRES. MARSIGLIA, Il Genoa vuole Vitinha: trattiamo

FirenzeViola.it

Il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria ha confermato le discussioni in corso col Genoa per il trasferimento in rossoblù di Vitinha. "E' vero, ne stiamo parlando col Genoa", le parole in conferenza stampa riportate da TMW. "Non è facile per un attaccante quando sei all'OM importi in quel ruolo. Ci sono conversazioni in corso e ci sono altri club interessati. A noi non interessa il prestito secco.

Con il Genoa ci sono tante situazioni da risolvere che potrebbe rendere questo trasferimento una soluzione interessante per noi. Per questo motivo, abbiamo aperto ai colloqui col Genoa". Per chiudere l'operazione con questa modalità, però, la società francese ha chiesto al Genoa di riscattare il centrocampista Ruslan Malinovsyi, calciatore arrivato in estate proprio dall'OM in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In quel caso potrebbero aprirsi spiragli anche per una cessione di Gundmundsson che piace alla Fiorentina.