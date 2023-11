PRES. LECCE, Var scovi errori evidenti, non nuovi falli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damani è tornato sulla polemica del gol annullato a Piccoli nel corso dell'ultima giornata di campionato contro il Milan, dicendo la sua sul Var: "Credo che il Var debba essere un supporto per gli arbitri nelle scelte cruciali e per evitare gli errori gravi. Invece siamo arrivati a vivisezionare tutto, ma il risultato di questa scomposizione per fotogrammi in certe gare si usa, in altre inspiegabilmente no. L’intensità di uno “step on foot” non si può percepire davanti al video. Il Var deve scovare errori evidenti, non generare una nuova tipologia di falli", e aggiungendo: "Riportiamo il Var ad essere uno strumento di supporto e non di governo.

Diamo maggiore certezza ai pochi, fondamentali casi in cui esso può legittimamente intervenire, chiarendone presupposti e limiti. Non credo che questo sia un compito che possa essere lasciato solo agli arbitri: ci vogliono le istituzioni, le leghe e qualche bravo giurista. Le prassi applicative “autoprodotte” andrebbero invece limitate al minimo, rese note a tutti, e comunque discusse e valutate preliminarmente non solo dagli arbitri".