PRES. GETAFE, O cose cambiano o noi non partiamo

Angel Torres, presidente del Getafe, rincara la dose al El Transistor alla vigilia della partenza per Milano, dove si dovrebbe giocare l'andata degli ottavi di Europa League contro l'Inter, al momento ancora in programma giovedì sera a San Siro a porte chiuse nonostante l'emergenza Coronavirus che sta investendo anche Italia e Spagna: "Se le cose non cambieranno, il Getafe non viaggerà in Italia", sono le parole del presidente spagnolo in merito alla questione. Ulteriori dichiarazioni su Mundo Deportivo: "Non abbiamo nessuna necessità di andare nel focolaio del Coronavirus. Non ho alcuna intenzione di prendere rischi, se dobbiamo perdere l'eliminatoria la perdereremo. Ho chiesto alla UEFA di giocare in un campo diverso da Milano".