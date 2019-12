PRES. BOCA, De Rossi? Non sappiamo se rimarrà

(ANSA) - BUENOS AIRES, 27 DIC - "Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare....Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contrartto". Con queste parole, dette ai media argentini, il presidente neoeletto del Boca Juniors Jorge Ameal fa capire che la permanenza dell'ex romanista nel club gialloblù di Buenos Aires è tutt'altro che scontata. Ameal, come il neo dg Juan Roman Riquelme, ex idolo del Boca, fanno parte della cordata che ha sconfitto nelle elezioni del Boca coloro che, come l'ex ds Nicolas Burdisso, hanno fatto sì che De Rossi realizzasse il sogno di giocare nel Boca, e alla 'Bombonera' . Il contratto del giocatore deve essere ridiscusso a marzo, ma i continui guai fisici del 36enne ex 'Capitan Futuro' , che nel Boca ha giocato solo sette partite in cinque mesi, fanno molto riflettere la nuova dirigenza del club, come testimoniano le parole di Ameal. Intanto però i giornali argentini pubblicano una foto di De Rossi che si allena , vestito con la tenuta 'training' del Boca, nella palestra di un circolo romano, il TC Parioli, perché vuole ripresentarsi in forma il 3 gennaio a Buenois Aires, quando la sua squadra si rimetterà al lavoro, "essendo fermamente intenzionato - scrive il giornale sportivo Olè - a rimanere in Argentina almeno fino a dicembre 2020". (ANSA).