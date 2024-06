PREMIER, Vota per Var e fuorigoco semiautomatico

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - LONDRA, 06 GIU - La Premier League ha votato per mantenere la Var: questo pomeriggio la lega inglese ha respinto la mozione, proposta dal Wolverhampton, per eliminare l'ausilio tecnologico dall'arbitraggio delle partite della massima divisione. Nell'ambito della stessa riunione, oltre a votare per l'introduzione del fuorigioco semiautomatico (fin qui assente in Inghilterra), le società si sono trovate d'accordo nella necessità di attuare misure per migliorare l'uso della Var, motivo di polemiche soprattutto nell'ultima stagione. Tra gli aspetti individuati, sui quali intervenire in maniera più significativa, i tempi di attesa per comunicare la decisione presa dall'arbitro, dopo il consulto con la Var, e una maggiore trasparenza e comunicazione a tutti i livelli.

"Se concordiamo che la Var produce scelte decisionali più accurate, siamo d'accordo che specifici miglioramenti garantiranno benefici al gioco e ai tifosi stessi", si legge nella nota diffusa dalla Premier. (ANSA).