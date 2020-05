PREMIER, Almeno sei gare saranno in campo neutro

(ANSA) - LONDRA, 29 MAG - Saranno almeno sei gli incontri della Premier League che si svolgeranno in campo neutro una volta che sarà ripartito il campionato inglese. La decisione di far disputare alcune partite lontano dalle città dei due club è stata presa per scongiurare il rischio di assembramenti dei tifosi nei pressi degli impianti. La prima partita che si giocherà in campo neutro, e ovviamente a porte chiuse, sarà Manchester City-Liverpool. A seguire anche Manchester City-Newcastle, Manchester United-Sheffield United, Newcastle-Liverpool, Everton-Liverpool, e ogni incontro che potrà garantire al Liverpool la certezza matematica della vittoria della Premier League. Nel frattempo oggi la Federcalcio inglese ha anche comunicato le date per la conclusione della Coppa d'Inghilterra, che ripartirà dai quarti di finale (27/28 giugno). Le semifinali - che si disputeranno a Wembley - sono in programma il 18-19 luglio, mentre la finale è prevista per sabato 1 agosto. (ANSA).