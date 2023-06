PREFETTURA, Bambina scomparsa nella notte: via alle ricerche

La Prefettura di Firenze ha rilasciato un comunicato stampa riguardo la scomparsa di una bambina, questa notte, a Firenze. Questo quanto scritto: "Ieri sera, ricevuta la segnalazione di scomparsa della minore Chicllo Alvarez Mia Kataleya, nata nel 2018, sono state attivate le ricerche così come previsto dal 'Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” che vede il coinvolgimento, nelle attività di ricerca e soccorso, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e di altri soggetti istituzionali. Le attività di ricerca sono tutt’ora in corso e sono coordinate dall’Arma dei Carabinieri in stretto raccordo con la Prefettura e la Procura della Repubblica. Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola Alvarez Mia Kataleya, di informare senza ritardo, attraverso il Numero Unico Emergenza 112 la locale Arma dei Carabinieri. Si allega la foto".

Di seguito anche la dichiarazione dell'assessore a Welfare Sara Funaro: "Siamo molto preoccupati e angosciati per la scomparsa della bambina; con il sindaco Nardella siamo in costante contatto con le autorità di pubblica sicurezza. Ci auguriamo che la bambina venga ritrovata al più presto. Siamo tutti al lavoro con ricerche a tutto campo per ritrovare la piccola. In un momento così drammatico qualsiasi polemica è fuori luogo, anche perché ricordo che il Comune, su richiesta del sindaco, ha chiesto lo sgombero dello stabile il giorno dopo l’occupazione a settembre scorso, dando garanzie nel momento dello sgombero per la presa in carico di bambini e soggetti fragili come sempre fatto in nove anni”.