PRE-FIO 2-1, Clamoroso doppio palo colpito da Kean

Che sfortuna per la Fiorentina! Doppio legno colpito da Moise Kean nel giro di due minuti. All’80’ l’ex Juve colpisce la traversa con un colpo di testa da corner, due minuti dopo il numero 20 ha anticipato il portiere in porta e ha calciato da posizione defilata. La palla, dopo aver attraversato tutta la porta, si è stampata sul palo. Clamorosa doppia chance per la Viola che non riesce a pareggiare.