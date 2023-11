PRANDELLI, Viola deve lottare per il 4° posto. Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Italiano non è una novità, la struttura della squadra è importante, l'obiettivo dovrebbe essere entrare nei primi quattro: al terzo anno i giocatori possono dare qualcosa in più, hanno molte più certezze, l'ambiente aiuta ad avere grandi stimoli. Non si può scegliere tra campionato e coppa, ha la rosa per alternare i vari giocatori. La Fiorentina deve lottare per i primi quattro, il gioco è consolidato". Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, in merito al tecnico della Fiorentina.