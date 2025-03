Prandelli su Napoli-Fiorentina: "Quando giochi al Maradona trovi sempre grandi motivazioni"

L'ex ct e allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è tornato a parlare della corsa scudetto tra Napoli ed Inter sulle pagine de Il Mattino, dove si è espresso sulla sfida dei partenopei di domenica contro la Fiorentina:"Con l’Inter in certi momenti nel Napoli ho visto la perfezione. Ovvero il coraggio di attaccare in maniera costante senza mai consentire nulla, l’elastico di reparto senza una pecca, la qualità nella giocata, un’insolita imprevedibilità nelle giocate. Il Napoli deve ripetersi e non sarà semplice. La vera scommessa è questa. I livelli toccati con l’Inter sono stati altissimi. Ripeto: intensità, equilibrio costante, attenzione nelle chiusure preventive, la sinergia tra i reparti. Sono rimasto colpito, se c’è continuità in queste prestazioni, il campionato ha una favorita».

Cosa pensa di Palladino? «Ha dovuto rivedere i suoi piani e ha saputo alternare belle prove come quella con l’Inter ad altre deludenti. Ma quando giochi al Maradona, trovi sempre grandi motivazioni».