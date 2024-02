PRANDELLI, A Firenze rimasi perché sicuro di vincere

FirenzeViola.it

Cesare Prandelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare di Thiago Motta che convocò in Nazionale, si è così espresso sul tecnico del Bologna: "Lavora sui concetti di gioco e non sulle situazioni ripetute, schematiche, di quelle per intenderci che se ti va male uno schema salta tutto. Non è un calcio schematizzato ma un calcio concettuale. E’ carismatico, posato, sicuro ma convincente con i propri giocatori. Mi par di capire che c’è una serenità assoluta: fra chi gioca di più e chi di meno".

Il suo contratto scadrà a giugno: deve restare per aprire un ciclo?

“Beh, non so. Vedo però che la città sta godendo davvero, che il club valorizza i propri investimenti fatti bene e che magari ci sarà uno sbocco in Europa. Successe anche a me in passato, ero convinto che con quella Fiorentina costruita negli anni si potesse andare molto avanti, vincere. E rimasi”.