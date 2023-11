PRADE', Vincere era importante. Contenti per Pierozzi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Daniele Pradè, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club gigliato, spendendo qualche parola sul successo di stasera. Queste le sue parole: "Eravamo in un campo piccolino, l'importante era vincere. Avevamo tutto da perdere e nulla di guadagnare, siamo primi e siamo contenti".

Ha segnato Nzola: "L'importante è che lui segni, che si sblocchi. Tutta la squadra sta cercando di aiutarlo, anche noi. Quello contava, su partite del genere, così stancanti, c'è poco da dire. Il viaggio è stato duro, pensate solo che c'è un'ora dall'albergo allo stadio... Domenica affrontiamo una squadra forte".

Sul Bologna: "Non c'è tempo neanche per prepararla... Però siamo in tanti e oggi il mister ha fatto riposare qualcuno. Siamo fiduciosi, sappiamo di avere un gruppo di qualità. Veniamo da tre sconfitte e dobbiamo rifarci".

Come ha visto Pierozzi?

"Siamo contentissimi per lui e per quanto ha passato quest'estate. Vive un'emozione particolare, tutti si sono complimentati con lui a fine partita. Bello che stiano giocando tutti i nostri giovani".