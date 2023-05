PRADÈ, Oggi bella festa. Ringrazio il presidente per...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così al sito ufficiale viola nel post partita. Queste le sue parole: "Abbiamo lasciato dei punti a Monza quando ormai l'avevamo chiusa dopo venti minuti. Oggi è stata una bellissima giornata, non tanto per il risultato, ma anche perché sono molto contento per l'esordio di Cerofolini, per il primo gol di Dodo e di Terzic, di Duncan. E' una bella festa, l'abbiamo approcciata nella maniera giusta. La vittoria di giovedì ci ha dato entusiasmo e lo stiamo mettendo in campo. Adesso dobbiamo farci trovare pronti e distribuire bene le energie. Il mister in questo è molto bravo e quindi sono molto fiducioso. Ne approfitto per dire che voglio ringraziare pubblicamente il presidente per le belle parole che ha speso per tutti. Quello che ha detto di me è motivo d'orgoglio. Lui è un condottiero dei vecchi tempi, mi ha fatto molto piacere. Oggi ha fatto una grande prestazione anche Jovic, è stato dentro la gara per tutti i novanta minuti. Abbiamo giocato con 6 calciatori del nostro vivaio e anche questo è frutto del lavoro".

Sulla gara di mercoledì: "Per noi oggi era la 50esima gara, per la Samp la 32esima. Questo significa che anche le energie fisiche e psicologiche influiscono dopo tanto tempo. La Salernitana sta benissimo, ha rovinato la festa scudetto al Napoli. Viene da 9 risultati utili consecutitivi. Sousa sta facendo bene, il presidente ha una visione molto bella del calcio. La nostra società ha un ottimo rapporto con lui, e sul loro campo non sarà facile perché ancora devono raggiunere la salvezza matematica".

Su Commisso: "E' stata una bella emozione vederlo giovedì. Il pubblico è stato incredibile con la coreografia. Lui ci teneva in maniera particolare perché abbiamo ricevuto tante critiche e arrivare in finale per lui è grande motivo d'orgoglio".