PRADÈ, La sconfitta con la Lazio fa male. Milenkovic...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai canali ufficiali della società gigliata, il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha speso qualche parola sul grande afflusso di tifosi nella giornata odierna all'allenamento a porte aperte al Viola Park e sulla sconfitta di lunedì sera contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Ci serviva tantissimo questo supporto da parte dei nostri tifosi. Vederli qui è fantastico, li ringrazio. La sconfitta di lunedì è stata pesantissima, perché perdere così fa molto male. Questo però ci motiva, adesso ci aspetta una gara importantissima. I giocatori devono restare sereni, non devono pensare troppo al match e devono continuare a fare ciò che stanno facendo. Abbiamo sempre fatto delle buone gare, tranne che con Empoli e Inter. La squadra si sta esprimendo e il mister lo sa".

Sul Viola Park: "È qualcosa di eccezionale, quando ci entri ti dà sempre qualcosa di nuovo. Il presidente Commisso e Chaterine sono contentissimi. Barone passa da una parte all'altra, è la nostra casa e sono convinto che anche i tifosi vedano qualcosa di diverso qua dentro. La squadra ci darà tante soddisfazioni".

Su Milenkovic: "È un pilastro per noi. Ha fatto tanto per la Fiorentina, così come noi per lui. Ha rinunciato ad altri club pur di restare a Firenze. Ha tutta la nostra fiducia e stima, è uno dei nostri capitani".