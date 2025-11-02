Post Pradè, il sogno dei tifosi si chiama Maldini. Apprezzato anche Giuntoli

Repubblica questa mattina riporta come dopo le dimissioni di ieri di Daniele Pradè, le strade per la sostituzione dell'ex ds siano due: o una soluzione interna, con la promozione di Roberto Goretti, molto fredda però al momento, o, ipotesi più concreta, l’ingresso di una nuova figura. Di un direttore sportivo che dopo venti anni di alternanza Corvino-Pradè senza soluzione di continuità e a cavallo tra la gestione Della Valle-Commisso possa ridare nuova linfa alla parte sportiva.

Il sogno dei tifosi è Paolo Maldini, mentre il toscano Cristiano Giuntoli, libero dall’esperienza alla Juventus, è un altro profilo apprezzato dai tifosi. Nessuna scelta però è stata presa, anche perché dal nuovo direttore sportivo dipenderà anche il rapporto con l’allenatore, sia nel caso di conferma di Pioli, sia in caso di cambio al timone.