PONGRACIC, Sostituito all’intervallo nella gara col Portogallo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Parte con il verso giusto l’avventura in Nations League del Portogallo. La Nazionale di Roberto Martinez ha superato 2-1 la Croazia con i gol di Dalot e Cristiano Ronaldo. Ha accorciato le distanze sul finire di primo tempo un autogol sempre dell’esterno ex Milan. Per il difensore viola Pongracic, partito titolare, non c'è stato spazio nel secondo tempo poiché è stato sostituito subito all'intervallo.