PONGRACIC, Nella città natale per un riconoscimento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo un inizio di stagione complicato con la maglia della Fiorentina, Marin Pongracic si è recato nella città natale di Landshut perché è entrato a far parte del Golden Sports Book. “È un privilegio per me poter fare del calcio la mia carriera”, ha commentato il difensore che si è lasciato andare a diversi ricordi degli inizi di carriera nel settore giovanile della squadra della città.