PONCIROLI, Oggi mi aspetto una partita piena di gol

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Che partita ti aspetti tra Fiorentina e Atalanta?

“Una bellissima partita tra due allenatori che amano il rischio, hanno un loro credo calcistico e lo portano avanti contro tutto e tutti. Due allenatori che meriterebbero entrambi un trofeo, Italiano sta facendo cose eccezionali alla Fiorentina e sarebbe bellissimo potesse alzare un trofeo dopo la tragedia di Joe Barone. Questo discorso però vale ancor di più per l’Atalanta, Gasperini è uno degli allenatori più innovativi d’Europa. Per lui e per tutta la città di Bergamo sarebbe bellissimo alzare un trofeo. Mi aspetto una partita piena di gol sia all’andata che al ritorno, vediamo chi passerà e avrà la chance di portare a casa un trofeo, anche se entrambe sono ancora in corsa in Europa. Non sarebbe male vedere uno dei due allenatori alzare un trofeo.”