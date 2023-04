PNRR, Oggi la discussione al Senato sulla governance

FirenzeViola.it

Inizia oggi, con l'intervento del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, l'esame in Aula al Senato del decreto legge sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per Fitto sarà anche l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del Pnrr e sulla rimodulazione dei progetti. Nei giorni scorsi le opposizioni avevano chiesto al Ministro di riferire in Parlamento. In Aula a Palazzo Madama sono stati presentati 289 emendamenti al decreto. Il governo non sembra intenzionato a porre la fiducia. Quindi, dopo la discussione generale inizierà l'esame delle proposte di modifica. Il voto finale si terrà probabilmente domani. Lo riporta l'agenzia Askanews.