PNRR, Dal museo grappa al presepe vivente con soldi UE

Fonte: corriere.it

FirenzeViola.it

Dopo la bocciatura dello stadio Franchi (e del Bosco dello sport di Venezia) non mancano progetti definiti dal Financial Times "stravaganti". Lo riporta il Corriere.it nellinserto L'Economia che li elenca.

"Un ippodromo, un campo da golf da 18 buche, ma anche un canile sanitario e un gattile. Nei progetti del Pnrr si trova un po’ di tutto. A Panettieri, in Calabria, arriveranno 125 mila euro per il presepe vivente. A Orgosolo, in provincia di Nuoro, arriveranno 500 mila euro per fare un campo da softball, un gioco simile al baseball. Mentre ad Exilles in Val di Susa un finanziamento di 199 mila euro verrà usato per celebrare la grappa con un museo ad hoc. A Foligno, invece, l’amministrazione comunale intende utilizzare 1 milione di euro per realizzare un parco, all’interno dell’aeroporto «Franceschi», con la costruzione di un canile sanitario, un canile rifugio, un gattile ed aree per la pet therapy".

Ed ancora "In Sicilia, la città di Marsala vuole spendere 800.000 euro per terminare un ippodromo iniziato 30 anni fa e mai completato. A Macerata si pensava di usare le risorse per costruire una pista da sci artificiale, ma dopo una protesta locale l’amministrazione ha deciso di abbandonare l’idea. Cavriglia, in Toscana, ha stanziato 4 milioni di euro per rinnovare il campo da golf locale. Ad Acerenza, in Basilicata, arriveranno 300 mila euro per realizzare una pista per il pattinaggio artistico e hockey e un campo da beach volley. Progetti che il Financial Times, in un articolo sul Pnrr, definisce «stravaganti». Secondo il quotidiano della City alcuni membri del governo Meloni si sarebbero lamentati in privato della qualità dei progetti presentati dal alcuni Comuni, che ora potrebbero essere riconsiderati".