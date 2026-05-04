Pisilli: "Cerco di diventare il giocatore che vuole Gasperini"

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Il centrocampista della Roma Nicolò Pisilli si è soffermato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Io cerco di diventare il tipo di giocatore che lui chiede di avere. Quindi cerco di lavorare al meglio durante tutta la settimana, capire le sue idee e provarle a mettere in campo. Sono contento se adesso lui si fida di me e ripone la sua fiducia mettendomi in campo. Io, ovviamente, cerco ogni settimana, ogni partita che giochiamo, di dare tutto me stesso. E poi a volte va bene, altre volte va peggio, ma io tutto quello che ho lo metto sempre".