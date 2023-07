FirenzeViola.it

Stefano Stefanelli è li nome più caldo per il nuovo direttore del Pisa. Come riporta infatti Tuttomercatoweb.com, l'ex Cesena ha superato la concorrenza di Emanuele Berrettoni e si avvicina a diventare il nuovo ds dei toscani. Le parti stanno cercando la quadra per l'accordo, con molta probabilità biennale