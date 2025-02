Pirimavera, domani sfida contro il Cagliari per consolidare il primato in classifica

La squadra di Daniele Galloppa, capolista del campionato Primavera 1, sarà impegnata domani alle 13:00 allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park per la venticinquesima giornata di campionato. La Fiorentina Primavera affronterà il Cagliari Primavera in una sfida cruciale per consolidare la propria leadership in classifica. I giovani viola, reduci da sei vittorie consecutive, puntano a proseguire il loro cammino verso il titolo nel campionato Primavera 1, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in vetta.